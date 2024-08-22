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Юнармейцы Ялты в День офицера России погрузились под воду

Юнармейцы Ялты в День офицера России погрузились под воду

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 12:29 22.08.2024

 21 августа, в День офицера России, с воспитанниками и курсантами военно-спортивных клубов АВПК ДОСААФ России Ялта состоялись занятия на воде и под водой.  Перед началом занятий председатель МО ДОСААФ России по МО ГО Ялта РК ветеран ВС Владимир Бабко рассказал будущим защитникам Родины об истории возникновения праздника, объединяющего офицеров всех силовых ведомств.

Инструктор по легководолазной подготовке, участник боевых действий Евгений Х. и инструктор-спасатель Александр Султановский провели с ребятами индивидуальные погружения с аквалангом.

А завершилось мероприятия символической установкой на дне Черного моря флага ДОСААФ России, с которым была проведена запоминающаяся фотосессия.

Юнармейцы Ялты в День офицера России погрузились под воду Юнармейцы Ялты в День офицера России погрузились под воду Юнармейцы Ялты в День офицера России погрузились под воду

источник: по информации МО ДОСААФ России по МО ГО Ялта Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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