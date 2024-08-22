Юнармейцы Ялты в День офицера России погрузились под воду

Инструктор по легководолазной подготовке, участник боевых действий Евгений Х. и инструктор-спасатель Александр Султановский провели с ребятами индивидуальные погружения с аквалангом.

А завершилось мероприятия символической установкой на дне Черного моря флага ДОСААФ России, с которым была проведена запоминающаяся фотосессия.

источник: по информации МО ДОСААФ России по МО ГО Ялта Отдел информационной политики Администрации города Ялта