«Юная Королева России» родом из Керчи

Руководство Керчи встретилось с юной землячкой — обладательницей титула «Юная Королева России 2023 года» Стефанией Недилько, поздравили ее с победой и вручили городскую награду.

В финале юбилейного конкурса, который проходил в Москве, принимали участие 28 красавиц из разных городов нашей страны – от Хабаровска до Керчи. В одной из номинаций победила очаровательная керчанка. В арсенале Стефании звания «Юная королева Юга России», «Юная Мисс Туризм Крыма 2022», «BEST TOP MODEL OF CRIMEA 2022», «Королева Республики 2022», Queen of Bosporus 2023», «Королева Москвы 2023 Гран-При» и другие.

Хочется пожелать нашей красавице свершения всех планов, ведь Стефания очень целеустремленный человек. Уверен, у нее все получится: и в будущем поступить в желаемый университет, и завоевать еще не одну корону. Успехов и новых побед, как в конкурсах, так и в жизни, — подчеркнул глава администрации Керчи Святослав Брусаков.