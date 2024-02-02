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«Юная Королева России» родом из Керчи

«Юная Королева России» родом из Керчи

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:01 02.02.2024

Руководство Керчи встретилось с юной землячкой —  обладательницей титула «Юная Королева России 2023 года» Стефанией Недилько, поздравили ее с победой и вручили городскую награду.

«Юная Королева России» родом из Керчи

В финале юбилейного конкурса, который проходил в Москве,  принимали участие 28 красавиц из разных городов нашей страны – от Хабаровска до Керчи. В одной из номинаций победила очаровательная керчанка. В арсенале Стефании звания «Юная королева Юга России», «Юная Мисс Туризм Крыма 2022», «BEST TOP MODEL OF CRIMEA 2022», «Королева Республики 2022», Queen of Bosporus 2023», «Королева Москвы 2023 Гран-При» и другие.

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«Юная Королева России» родом из Керчи

Хочется пожелать нашей красавице свершения всех планов, ведь Стефания очень целеустремленный человек. Уверен, у нее все получится: и в будущем поступить в желаемый университет, и завоевать еще не одну корону. Успехов и новых побед, как в конкурсах, так и в жизни, — подчеркнул глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

«Юная Королева России» родом из Керчи

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