Юноша из Севастополя осужден за покушение на убийство матери

Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 17-летнему молодому человеку. Он признан виновным в покушении на убийство 45-летней матери (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следственным отделом по Гагаринскому району и судом установлено, что 15 декабря 2023 года юноша во время бытового конфликта с матерью закрыл входную дверь и нанес ей попеременно не менее 20 ударов двумя ножами. Соседи, услышав крики, попытались проникнуть в комнату коммуналки по улице Маршала Блюхера, где проживала женщина с сыном. После совершения преступления молодой человек выпрыгнул из окна третьего этажа и скрылся. Потерпевшая была незамедлительно доставлена в медицинское учреждение, где ей оказали своевременную помощь, — сообщили в Следственном комитете.

Подозреваемый был оперативно задержан сотрудниками полиции и по ходатайству следствия заключен под стражу.

Судом молодой человек признан виновным и приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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