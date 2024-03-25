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Юноша из Севастополя предстанет перед судом за покушение на убийство матери
Фото: Следком

Юноша из Севастополя предстанет перед судом за покушение на убийство матери

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 13:19 25.03.2024

По информации регионального управления Следственного комитета, завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Севастополя, обвиняемого в покушении на убийство 45-летней матери (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следственным отделом по Гагаринскому району установлено, что 15 декабря 2023 года юноша во время бытового конфликта с матерью закрыл входную дверь и нанес ей попеременно не менее 20 ударов двумя ножами. Соседи, услышав крики, попытались проникнуть в комнату коммуналки по улице Маршала Блюхера, где проживали мать с сыном, после чего молодой человек выпрыгнул из окна третьего этажа и скрылся. Потерпевшая была незамедлительно доставлена в медицинское учреждение, где ей оказана своевременная помощь, — сообщили в Следкоме.

Подозреваемый был оперативно задержан и по ходатайству следствия заключен под стражу.

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В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Собрана достаточная доказательственная база, проведены необходимые экспертизы.

Материалы направлены в прокуратуру для изучения, утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.

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