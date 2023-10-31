Юные художники «Артека» написали морские пейзажи ко дню Черного моря

31 октября отмечается Международный день Черного моря. В честь праздника в студии изобразительного искусства для артековцев детских лагерей «Морской» и «Озерный» прошла презентация и мастер-класс по направлению маринизм. Ребята вместе с педагогом обсудили крупнейших маринистов ХVIII-ХХ веков, изучили их работы и нарисовали свои морские пейзажи.

Морской пейзаж или марина – это особый жанр изобразительного искусства, где основным элементом картины выступает море. Термин произошел от слова marinus (лат. «морской») и введен в употребление итальянцами. Морской пейзаж как самостоятельный вид живописи сформировался в Нидерландах в семнадцатом веке с появлением картин, где все внимание художника уделялось стихии, а корабли и люди выступали второстепенными персонажами.

Из презентации ребята узнали, что излюбленным объектом изображения море становится на рубеже XVIII-XIX в эпоху романтизма. У романтиков морская бушующая стихия, как правило, противопоставляется спокойной земле, море уподобляется мятежной человеческой душе, буре мирских страстей, олицетворяет вечное и непостижимое божественное начало.

День Черного моря мы решили отметить необычным мастер-классом на тему маринизма. Уверена, для ребят было много новой информации об этом направлении живописи. Каждый выбрал для себя картину для вдохновения, по которой писал свой пейзаж. Изучать искусство невероятно важно для ребят. Таким образом мы сохраняем культурное наследи нашей страны и всесторонне развиваем детей, – рассказала педагог студии «Мир искусство» Виктория Красикова.

Будущим художникам было интересно послушать о крупнейших художниках-маринистах, среди которых Иван Айвазовский, Уильям Тёрнер, Андрей Боголюбов, Лев Лагорио. Этим талантливым мастерам удалось невозможное – с помощью красок и кисти передать изменчивое настроение моря, запечатлеть морские сражения, тающие льды, величественные парусники и фантастические миры.

После презентации артековцы выбрали понравившиеся морские пейзажи и попробовали воплотить их на листе бумаги с помощью гуаши, масляной и сухой пастели и акварели. Большинству ребят близки картины Айвазовского, так что его работы стали для ребят настоящим вдохновением.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».