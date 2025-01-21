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Юные крымские борцы-классики на первенстве ЮФО в Сочи завоевали 12 медалей
фото: Федерация спортивной борьбы Республики Крым

Юные крымские борцы-классики на первенстве ЮФО в Сочи завоевали 12 медалей

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 13:26 21.01.2025

Сборная Крыма, сообщает «Крымский спорт», завоевала 12 медалей на первенстве Южного федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. Соревнования, которые в этом году были посвящены памяти заслуженных тренеров России Федора Чакуриди и Александра Краснова, 18-19 января прошли в Сочи на базе спорткомплекса «Лесное».

В активе наших земляков 4 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых наград.

Победителями первенства в своих весовых категориях стали симферополец Эрвин Суфьянов (до 32 кг, тренер – Норидин Сайдалиев), судакчанин Артем Костёл (до 44 кг, тренер – Сейран Салиев), Эмир Абдулганиев из Лесновки Сакского района (до 52 кг, тренер – Сергей Цапаев) и Эмиль Байзаков из Марьяновки Красногвардейского района (до 57 кг, тренер – Альберт Плишаков).

Серебряные медали у симферопольцев Руслана Усманова (до 32 кг) и Марлена Ковали (до 48 кг), оба тренируются под руководством Сергея Попенкова и Евгения Плутицкого, а также Эльдара Джапарова из Старого Крыма (до 41 кг, тренер – Сервер Абдулганиев).

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С «бронзой» вернулись домой симферополец Вачаган Григорян (до 35 кг, тренеры – Сергей Попенков и Евгений Плутицкий), Эдем Гафаров из Старого Крыма (до 38 кг), судакчане Куртсеит МемедуллаевАсан Сейтхалилов (оба – до 48 кг) и Равиль Каримов (до 57 кг), все тренируются под руководством Сервера Абдулганиева.

Отметим также, что в категории до 92 кг «серебро» взял севастополец Александр Карпекин (тренеры – Иван Цепин и Сергей Гороховир).

В первенстве приняли участие более 300 спортсменов из восьми субъектов ЮФО (Крым, Севастополь, Адыгея, Калмыкия, Краснодарский край, Астраханская, Волгоградская и Ростовская области).

Все победители и призеры соревнований получили путевки на аналогичное первенство России, которое 20-24 марта пройдет в столице Адыгеи – Майкопе.

источник: «Крымский спорт»

 

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