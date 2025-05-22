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Юных севастопольцев приглашают стать участниками Губернаторских школьных трудовых отрядов
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Юных севастопольцев приглашают стать участниками Губернаторских школьных трудовых отрядов

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:05 22.05.2025

О работе Губернаторских школьных трудовых отрядов в прямом эфире Правительства Севастополя рассказала начальник управления по делам молодежи Марина Слонченко.

Каждый год все больше ребят вступают в Губернаторские школьные трудовые отряды. В 2024 году трудовой семестр завершили 2 232 человека. Ежегодно ребята работают в общеобразовательных и спортивных школах, библиотеках, кинотеатрах, в физкультурно-оздоровительных комплексах, на Большой Севастопольской тропе, в парках и скверах, в «Севастопольской телерадиокомпании» и на других предприятиях. С ребятами также работают кураторы и проводят различные внерабочие мероприятия: профориентационные сессии, тематические игры, собрания, уроки, квесты и викторины, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Чтобы стать членом ГШТО ребенку или родителям нужно обратиться к ответственному в школе, который познакомит семью с куратором-наставником из Российских студенческих отрядов. Куратор поможет подготовить документы и подать их в Центр занятости, где ребенку предложат вакансии на выбор. Срок трудоустройства несовершеннолетних – две недели.

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Напомним, что Губернаторские школьные трудовые отряды появились в 2021 году по инициативе губернатора Михаила Развожаева.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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