Юных севастопольцев приглашают стать участниками Губернаторских школьных трудовых отрядов

Каждый год все больше ребят вступают в Губернаторские школьные трудовые отряды. В 2024 году трудовой семестр завершили 2 232 человека. Ежегодно ребята работают в общеобразовательных и спортивных школах, библиотеках, кинотеатрах, в физкультурно-оздоровительных комплексах, на Большой Севастопольской тропе, в парках и скверах, в «Севастопольской телерадиокомпании» и на других предприятиях. С ребятами также работают кураторы и проводят различные внерабочие мероприятия: профориентационные сессии, тематические игры, собрания, уроки, квесты и викторины, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Чтобы стать членом ГШТО ребенку или родителям нужно обратиться к ответственному в школе, который познакомит семью с куратором-наставником из Российских студенческих отрядов. Куратор поможет подготовить документы и подать их в Центр занятости, где ребенку предложат вакансии на выбор. Срок трудоустройства несовершеннолетних – две недели.

Напомним, что Губернаторские школьные трудовые отряды появились в 2021 году по инициативе губернатора Михаила Развожаева.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя