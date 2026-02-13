Юных севастопольцев зовут на бесплатные занятия по плаванию

Школа плавания «Золотая рыбка» приглашает юных севастопольцев на бесплатные занятия по программе 12-часового обучения. Занятия проводятся для детей в возрасте от 5 до 10 лет, а также для ребят с особенностями в развитии в возрасте от 7 до 15 лет.

Тренировки проходят на базе детских бассейнов:

во Дворце водных видов спорта имени Галины Прозуменщиковой (Стрелецкий спуск, 1);

в физкультурно-оздоровительном комплексе в Инкермане (Симферопольское шоссе, 22).

Каждая группа занимается три раза в неделю по расписанию:

понедельник, среда, пятница;

вторник, четверг, суббота.

Записаться на занятия можно по телефону +7 (978) 524-31-24 в будние дни с 9:00 до 16:00. Подробная информация доступна на сайте.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя