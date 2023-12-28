Юных симферопольцев поздравляют с Новогодними праздниками

По поручению главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также детей участников специальной военной операции поздравляют с Новогодними праздниками.

В акции также принимают участие депутаты Симферопольского городского совета и социально-ориентированные коммерческие городские предприятия. Совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Городской подростково-молодежный центр» организовано поздравление детей, которые проходят лечение в Республиканской детской клинической больнице, — рассказал заместитель главы администрации крымской столицы Александр Семенченко.

Сладкие Новогодние подарки уже получили более 4 тысяч детей. Всего до конца текущего года планируется поздравить более 5 тысяч детей.