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Юных симферопольцев поздравляют с Новогодними праздниками

Юных симферопольцев поздравляют с Новогодними праздниками

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:04 28.12.2023

По поручению главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также детей участников специальной военной операции поздравляют с Новогодними праздниками.

Юных симферопольцев поздравляют с Новогодними праздниками

В акции также принимают участие депутаты Симферопольского городского совета и социально-ориентированные коммерческие городские предприятия. Совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Городской подростково-молодежный центр» организовано поздравление детей, которые проходят лечение в Республиканской детской клинической больнице, — рассказал заместитель главы администрации крымской столицы Александр Семенченко.

Юных симферопольцев поздравляют с Новогодними праздниками

Сладкие Новогодние подарки уже получили более 4 тысяч детей. Всего до конца текущего года планируется поздравить более 5 тысяч детей.

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Юных симферопольцев поздравляют с Новогодними праздниками

 

 

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