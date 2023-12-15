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Юным гостям Херсонеса предлагают прокатиться на «Рождественском экспрессе»
Фото: pikist.com

Юным гостям Херсонеса предлагают прокатиться на «Рождественском экспрессе»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 14:58 15.12.2023

В преддверии православного праздника Рождества Христова музей-заповедник «Херсонес Таврический» совместно с Фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история» подарят юным гостям виртуальное путешествие по городам России. Ребят ждут весёлые игры и зимние забавы.

23 декабря в 11:00 Херсонес приглашает ребят на свою зимнюю ёлку. Для них подготовлена программа «Рождественский экспресс 2024 – Россия моя история!». Организаторы обещают юным гостям музея виртуальное путешествие по городам нашей великой страны, где они встретятся с ансамблем барабанщиц, Дедом Морозом и Снегурочкой, — сообщает Туристический портал Крыма.

Кроме познавательной части будет развлекательная – с весёлыми играми и снежными забавами. После чего каждый маленький гость обязательно получит подарок, обещают организаторы.

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Участие в мероприятии бесплатное, однако количество мест ограничено. Пригласительные билеты можно забронировать до 20 декабря по телефону: +7 918 950-69-16.

 

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