на фото: Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович (источник: Нотариальная палата города Севастополя)
Юридические тонкости с президентом Нотариальной палаты Севастополя Ольгой Каленкович
13:58 24.09.2025
В гостях у радио «Комсомольская Правда» побывала президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович. Слушатели радио-передачи узнали о нововведениях для граждан, которые запланированы в этом году в нотариальной сфере. А также узнали ответы на вопросы, касающиеся оформления наследственных прав, алиментных соглашений, а так же, получение прав на транспортное средство, в том числе, в отношении ребят погибших на СВО. Ольга Каленкович ответила на вопросы слушателей, которые были заданы в прямом эфире.
