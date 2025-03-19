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Юрий Гоцанюк: динамичное развитие Крыма требует дополнительных энергомощностей
иллюстрация: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Юрий Гоцанюк: динамичное развитие Крыма требует дополнительных энергомощностей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:37 19.03.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк принял участие в совещании по развитию энергетического комплекса полуострова, которое прошло под председательством заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алмаза Шаукатовича Хусаинова.

Динамичное развитие Крыма требует дополнительных энергомощностей. Это становится особенно актуальным в свете реализации государственной программы социально-экономического развития региона, других федеральных и региональных программ, инвестиционных проектов, учитывая как существующие, так и строящиеся объекты, – цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.

Важным шагом в укреплении энергопотенциала республики станет строительство подстанции «Газовая» на 220 кВ. Новый объект будет реализован в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ и повысит надежность энергоснабжения Ленинского района.

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В совещании также приняли участие министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин, министр экономического развития Республики Крым Роман Хитущенко, а также представители ресурсоснабжающих предприятий.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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