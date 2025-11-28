Прямо сейчас:
Юрий Гоцанюк: "Муниципалитеты несут полную ответственность за чистоту и порядок"
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Юрий Гоцанюк: «Муниципалитеты несут полную ответственность за чистоту и порядок»

Опубликовал: КрымPRESS в Власть в Крыму 20:46 28.11.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк провёл рабочее совещание в режиме видеоконференцсвязи с главами муниципальных образований по вопросам санитарной очистки и содержания территорий.

Муниципалитеты несут полную ответственность за чистоту и порядок. Система уборки должна работать чётко и без сбоев — на уровне автоматизма, — подчеркнул Председатель Правительства, отметив, что санитарное состояние городов и районов находится на постоянном контроле, и уборка должна охватывать не только центральные улицы и общественные пространства, но и жилые кварталы, окраины и внутридворовые территории.

По итогам проверок, в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей и отсутствием должного контроля, к дисциплинарной ответственности будут привлечены курирующие данное направление должностные лица в администрациях Феодосии, Керчи, Бахчисарая, Красноперекопска, Белогорска, Саки и Армянска.

Узнайте больше:  Важно: таможенные посты Крымской таможни, оформляющие утилизационный сбор будут работать без выходных

Инспекция по жилищному надзору Республики Крым проведёт проверку деятельности управляющих компаний и примет меры административного воздействия в отношении должностных лиц за неисполнение обязательств перед собственниками многоквартирных домов в городах Феодосия и Джанкой.

Муниципалитетам необходимо в кратчайшие сроки устранить выявленные нарушения, усилить контроль за вывозом мусора, . Особое внимание должно быть уделено организации работы общественного транспорта, соблюдению графиков движения, актуальности информации на остановках и чистотой остановочных пунктов

Кроме того, Министерство экологии Республики Крым зафиксировало наличие несанкционированных свалок твёрдых и крупногабаритных отходов на территории всех муниципальных образований. Дано поручение обеспечить их полную ликвидацию до 15 декабря.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Просмотры: 5

