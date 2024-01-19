Юрий Гоцанюк накануне Дня Республики Крым вручил награды крымчанам

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк вручил награды крымчанам накануне Дня Республики Крым.
Заслуженные награды крымчанам, которые своим трудом и талантом добились значимых успехов в избранном деле. Благодарю всех, кто искренне любит Крым, вносит свой вклад в его развитие и процветание. Желаю крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго, — цитирует пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: люди в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: люди в Крыму