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Юрий Гоцанюк накануне Дня Республики вручил награды крымчанам

Юрий Гоцанюк накануне Дня Республики Крым вручил награды крымчанам

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 12:08 19.01.2024

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк вручил награды крымчанам накануне Дня Республики Крым.

Заслуженные награды крымчанам, которые своим трудом и талантом добились значимых успехов в избранном деле. Благодарю всех, кто искренне любит Крым, вносит свой вклад в его развитие и процветание. Желаю крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго, — цитирует пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка. 

 

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