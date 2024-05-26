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Юрий Гоцанюк о Евпатории: «Работа организована плохо»
фото: Пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Юрий Гоцанюк о Евпатории: «Работа организована плохо»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:42 26.05.2024

В Евпатории состоялось совещание с министром жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергеем Олеговичем Донцом и руководством администрации города. Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Обсудили целый комплекс вопросов, прежде всего, работу коммунальных служб, уборку городских территорий. Работа организована плохо. Задачи по покосу травы, сносу и обрезке деревьев, занижению газонов и укладке тротуара не выполняются должным образом, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.

По словам Премьер-министра Крыма, дал поручение в течение недели устранить все замечания.

На следующей неделе контрольный выезд, проверим как выполняются поручения, в соответствии с чем будут сделаны оргвыводы, — заявил Юрий Гоцанюк.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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