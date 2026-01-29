Юрий Гоцанюк оценил состояние гравийных дорог в Симферополе и Симферопольском районе

По итогам объезда Председатель Правительства обозначил сроки и виды работ по наиболее проблемным направлениям.
В селе Строгановка весной текущего года ГУП РК «Крымавтодор» полностью выполнит грейдирование и отсыпку щебёночно-песчаной смесью всех улиц населённого пункта.
В микрорайоне Каменка работы по исправлению профиля дорожного полотна уже ведутся. В феврале будет завершено профилирование 2-8 проездов – основных хордовых улиц Коллективных садов.
В посёлке городского типа Молодёжное-5 (Давидовка) также запланировано профилирование ряда наиболее проблемных улиц в феврале. Во время выезда поступила жалоба местных жителей на систематическое подтопление дворовых территорий во время сильных дождей. Юрий
Гоцанюк поручил оперативно провести топографическую съемку местности и найти решение по водоотведению.
На улице Аянской дорожное полотно приведут в нормативное состояние в рамках текущего содержания автомобильных дорог.
В переулке Красных Зорь восстановят покрытие тротуарной дорожки с использованием асфальтогранулята.
Улица Табачная уже включена в план текущего ремонта на 2026 год.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: дороги в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: дороги в Крыму