Новости Республики
Юрий Гоцанюк оценил состояние гравийных дорог в Симферополе и Симферопольском районе
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Юрий Гоцанюк оценил состояние гравийных дорог в Симферополе и Симферопольском районе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:31 29.01.2026

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк по поручению Главы республики Сергея Аксёнова провёл инспекцию состояния дорожной сети в Симферополе и Симферопольском районе, уделив особое внимание участкам с гравийным покрытием.

По итогам объезда Председатель Правительства обозначил сроки и виды работ по наиболее проблемным направлениям.

В селе Строгановка весной текущего года ГУП РК «Крымавтодор» полностью выполнит грейдирование и отсыпку щебёночно-песчаной смесью всех улиц населённого пункта.

В микрорайоне Каменка работы по исправлению профиля дорожного полотна уже ведутся. В феврале будет завершено профилирование 2-8 проездов – основных хордовых улиц Коллективных садов.

В посёлке городского типа Молодёжное-5 (Давидовка) также запланировано профилирование ряда наиболее проблемных улиц в феврале. Во время выезда поступила жалоба местных жителей на систематическое подтопление дворовых территорий во время сильных дождей. Юрий

Гоцанюк поручил оперативно провести топографическую съемку местности и найти решение по водоотведению.

На улице Аянской дорожное полотно приведут в нормативное состояние в рамках текущего содержания автомобильных дорог.

В переулке Красных Зорь восстановят покрытие тротуарной дорожки с использованием асфальтогранулята.

Улица Табачная уже включена в план текущего ремонта на 2026 год.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым 

Просмотры: 5

