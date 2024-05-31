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Юрий Гоцанюк представил нового министра ЖКХ
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Юрий Гоцанюк представил нового министра ЖКХ Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:56 31.05.2024

Новым министром ЖКХ Крыма стал Максим Новик.

Коллеги знают его как профессионального и ответственного человека. Провел совещание по проблемным вопросам отрасли. В числе ключевых задач ведомства – эффективная организация работы отрасли и контроль за выполнением задач, которые ставит Глава Республики Крым. Желаю Максиму Владимировичу и всем сотрудникам министерства успехов в работе, — цитирует пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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