Юрий Гоцанюк представил нового министра ЖКХ Крыма

Новым министром ЖКХ Крыма стал Максим Новик.
Коллеги знают его как профессионального и ответственного человека. Провел совещание по проблемным вопросам отрасли. В числе ключевых задач ведомства – эффективная организация работы отрасли и контроль за выполнением задач, которые ставит Глава Республики Крым. Желаю Максиму Владимировичу и всем сотрудникам министерства успехов в работе, — цитирует пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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