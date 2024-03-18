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Юрий Гоцанюк: «С 10-летием воссоединения с Россией!»

Юрий Гоцанюк: «С 10-летием воссоединения Крыма с Россией!»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 9:38 18.03.2024

Поздравление Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка с Днем воссоединения Крыма с Россией.

Дорогие друзья, поздравляю вас с 10-летием воссоединения Крыма с Россией!

18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца был подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации. 

Почти четверть века мы жили вдали от Родины, но верили и надеялись, что историческая справедливость восторжествует. 

Мы выдержали все испытания, не сдались, не потеряли себя и сохранили самое главное – свою душу. 

Благодаря единству и мужеству крымчан, твердой воли Президента Владимира Владимировича Путина, поддержке всей страны, вернулись домой, на Родину – в Россию. 

Вместе мы сила! Вместе мы победим! С праздником!, — говорится в поздравлении Юрия Гоцанюка.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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