Юрий Гоцанюк: «С 10-летием воссоединения Крыма с Россией!»

Поздравление Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка с Днем воссоединения Крыма с Россией.
Дорогие друзья, поздравляю вас с 10-летием воссоединения Крыма с Россией!
18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца был подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.
Почти четверть века мы жили вдали от Родины, но верили и надеялись, что историческая справедливость восторжествует.
Мы выдержали все испытания, не сдались, не потеряли себя и сохранили самое главное – свою душу.
Благодаря единству и мужеству крымчан, твердой воли Президента Владимира Владимировича Путина, поддержке всей страны, вернулись домой, на Родину – в Россию.
Вместе мы сила! Вместе мы победим! С праздником!, — говорится в поздравлении Юрия Гоцанюка.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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С тегами: Крым и Россия