Юрий Гоцанюк: «С 10-летием воссоединения Крыма с Россией!»

18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца был подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.

Почти четверть века мы жили вдали от Родины, но верили и надеялись, что историческая справедливость восторжествует.

Мы выдержали все испытания, не сдались, не потеряли себя и сохранили самое главное – свою душу.

Благодаря единству и мужеству крымчан, твердой воли Президента Владимира Владимировича Путина, поддержке всей страны, вернулись домой, на Родину – в Россию.

Вместе мы сила! Вместе мы победим! С праздником!, — говорится в поздравлении Юрия Гоцанюка.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым