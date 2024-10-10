Медийщикам – начинающим и профессионалам – читать обязательно!

Что самое важное для репортера, блогера, журналиста-редактора, медийщика? Быть пробивным, коммуникабельным, обаятельным? Везде успевать, узнавать новости первым? «Обрасти» полезными связями, контактами и источниками информации? Все перечисленное, конечно, важно и нужно, но меркнет перед одной-единственной «опцией»: умением грамотно, точно, «вкусно» излагать свои мысли: в репортаже, подкасте, видеосюжете, посте в «Телеге», комментарии, записи на «стене», газетной, журнальной статье, собственном блоге. Вот вам собственно единственный критерий сегрегации «хорошо пишет» или «читать невозможно». Профпригодность, знаете ли.

Не уходите, не бросайте читать дальше и «профи», и все, сомневающиеся в собственных талантах и как бы «не умеющие» ясно излагать свои мысли. Научиться этому, «прокачать медийный скилл» можно и нужно. Крымчанам и вовсе далеко не надо ехать. Именно на полуострове успешно работает МедиаШкола Александры Молдавчук.

Кто это? Блогер-миллионник, лидирующий эксперт в области SMM, маркетинга, соцсетей, блогинга, пиара. Человек, который хорошо и интересно пишет, человек которого читают, человек, который может научить тому, что знает и умеет сама, человек, которому доверяют. Причем не только обучающиеся и коллеги. МедиаШколу поддерживает Президентский фонд культурных инициатив.

И МедиаШкола «пошла в народ».

Ранее мы провели грандиозные и масштабные медиафорумы в Крыму для блогеров, маркетологов и экспертов полуострова. В этом году мы вновь получили грант от Президентского фонда культурных инициатив. И рады, что нам удалось соединить неравнодушных людей, любящих свою Родину и обучить их создавать качественный контент, направленный в том числе и на поддержку нашей страны, отечественного предпринимательства и укрепление информационной безопасности России. Хотим выразить огромную благодарность фонду за ценный вклад в развитие образования, культуры и искусства, — рассказала основатель МедиаШколы Александра Молдавчук.

Совсем недавно в Евпатории прошел обучающий медиафорум «Кузница воинов информационного пространства». В учебе приняли участие более 100 (!) человек. На первый взгляд все просто. Рецепт успеха: собрать вместе педагогов-наставников, успешных, знающих, способных заинтересовать и научить, и «студентов» – вне зависимости от возраста и опыта – желающих быть читаемыми, злободневными, интересными, яркими, полезными.

Эксперты и новички в постоянном диалоге, на практике и в теории и создавали такую нужную для творчества (и результата) энергию (и магию). Как продавать через сториз? Что такое бизнес-коммуникации и вирусные ролики? Как выти в ТОП соцсетей, собрать миллион подписчиков? Какие действенные инструменты есть у начинающего блогера? Знаете ответы? Нет? А участники евпаторийского медиафорума уже кое-чему научились. Как минимум, не стесняться подавать себя и свои посты-записи.

Основатель крымской МедиаШколы Александра Молдавчук, например, представила практику «Пост, который продает» в виде игры, обучающей искусству копирайтинга и развитию навыка максимально просто доносить до аудитории информацию и ценность продукта или бренда. Свои секреты раскрыли начинающим авторам и другие эксперты – уважаемые блогеры, ученые, журналисты, психологи… Про модные ныне нейросети тоже подробно говорили (и не только говорили).

Продолжение интересной учебы следует. Проведение следующего медиафорума запланировано в Севастополе 26-27 октября. Не упустите свой шанс научиться грамотно излагать свои мысли – в блоге и на бумаге, в эфире и на «стене» комментариев. Регистрация – по ссылке.

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