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Юрий Нимченко и Сергей Карякин предложены на пост сенаторов от Республики
фото: © Сергей Мальгавко/ ТАСС

Юрий Нимченко и Сергей Карякин предложены на пост сенаторов от Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:03 16.07.2024

Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что участник специальной военной операции, герой России Юрия Нимченко и гроссмейстер Сергей Карякин были предложены на пост сенаторов от региона. Об этом глава республики рассказал ТАСС.

Герой России Юрий Петрович Нимченко будет представлять исполнительный орган государственной власти Республики Крым в Совете Федерации РФ. Сенатором от законодательного органа государственной власти нашей республики будет Сергей Александрович Карякин, всемирно известный гроссмейстер. 

По данным главы республики, Нимченко — военнослужащий 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота. Аксенов охарактеризовал его как человека «с правильной жизненной позицией и необходимыми качествами характера».

О Карякине глава региона отозвался как о «настоящем патриоте, доказавшем свою твердую позицию на деле». Аксенов отметил, что гроссмейстер уделяет большое внимание воспитанию подрастающего поколения.

Глава Республики Крым поблагодарил действующих сенаторов от региона Ольгу Ковитиди и Сергея Цекова за многолетнюю плодотворную работу в верхней палате российского парламента и за большой вклад в развитие России и Крыма.

Они очень много сделали для республики и всех крымчан, помогали решать масштабные проблемы и поддерживать людей, в том числе в самые сложные для нашего региона моменты, — сказал Аксенов.

О действующих сенаторах от Республики Крым

Цеков с 24 сентября 2014 является членом Совета Федерации от законодательной власти республики. В 1994-1995 годах — председатель Верховного Совета Республики Крым. Ковитиди с 15 апреля 2014 года является членом Совета Федерации от исполнительной власти Республики Крым. В 2006-2014 годах депутат крымского парламента, с 28 февраля по 26 марта 2014 года — зампредседателя Совета министров Крыма. 

источник: ТАСС

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