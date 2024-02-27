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Юсуповский дворец помог бойцам из согреться на фронте

Юсуповский дворец помог бойцам из Крыма согреться на фронте

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:45 27.02.2024

Администрация Юсуповского дворца передала партию порубочных деревьев и хозяйственных средств нашим бойцам на передовую. Это 14 партия дров, отправленная из Крыма в рамках проекта Народного фронта «Тепло в блиндажах» этой зимой.

Юсуповский дворец помог бойцам из Крыма согреться на фронте Юсуповский дворец помог бойцам из Крыма согреться на фронте

Поддержка и преданность общему делу укрепляет наши позиции и дух крымских ребят в зоне СВО. Проект «Тепло в блиндажах» стартовал с парков Симферополя после урагана, но расширился и на другие парки, города и даже культурные объекты. На дрова бойцам идут только те деревья, которые и так подпадали под порубку или были повалены. В этот раз на экстренный запрос от бойцов откликнулся коллектив исторического объекта. На погрузку вместе с бойцами и сотрудниками объекта вышла крымская молодежка Народного фронта.

Спасибо вам, эти дрова пойдут на растопку для обогрева и приготовления еды ребятам, для нас это важно, – благодарит крымский боец с позывным «Финист».

В целом народный проект передачи дров из Крыма значительно помог в обогреве крымских позиций этой зимой.

Многие ребята и на Херсонском, и на Запорожском направлении честно говорили, что кроме вот таких передач им дрова взять просто негде. И вот эти 2-3 фуры, которые были на каждой передачи обеспечивали теплом сразу несколько позиций бойцов на несколько дней. Поэтому огромное спасибо, за эту очень важную помощь, — рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

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