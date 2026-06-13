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Новости Республики
МВД Крыма: за 10 дней произошло 53 ДТП с участием детей, двое погибли
источник фото: Комсомольская правда Крым

За 10 дней в Крыму произошло 53 ДТП с участием детей — двое погибших

Опубликовал: news-parser в Происшествия 14:19 13.06.2026

С 1 по 10 июня 2026 года на территории Республики Крым произошло 53 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК. В результате аварий двое детей погибли, еще 62 получили травмы различной степени тяжести.

В ведомстве отметили, что скутеры, мопеды, мотоциклы, квадроциклы и питбайки относятся к источникам повышенной опасности, особенно когда ими управляют несовершеннолетние. К сожалению, участились случаи, когда за руль садятся подростки без водительского удостоверения.

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В регионе уже возбуждены уголовные дела на родителей, которые допустили своих чад к управлению транспортными средствами. Речь идет о ст. 151.2 УК РФ — вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни.

Покупка ребенку мотоцикла, скутера или питбайка, если он не достиг 16-летнего возраста, может квалифицироваться как вовлечение в опасные действия. Наказание — от штрафа до лишения свободы до одного года.

источник: Комсомольская правда Крым

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