За 10 лет Крым стал участником 90+ туристских выставок и форумов

Все проекты Министерства, включая внутренние и выездные мероприятия, направленные на продвижение санаторно-курортного и туристического потенциала Крыма, реализуются совместно с представителями туристического бизнеса, с которыми мы находимся в постоянном контакте, обмениваемся мнениями и опытом. Многие из них входят в состав Коллегии и Общественного совета при Министерстве. Совместными усилиями, с учетом предложений профессионалов отрасли, работающих в регионах республики, мы разрабатываем решения, которые можно оперативно внедрить уже сейчас, до начала высокого курортного сезона, — сказал Аметхан Тынчеров.

За предыдущие 10 лет Министерством принято участие в более чем 90 выставках и форумах. В 2025 году Крым уже был представлен на международных выставках в Нижнем Новгороде, Москве, Екатеринбурге и Республике Беларусь. В Нижнем Новгороде и Екатеринбурге параллельно с выставками были проведены Дни Крыма, в ходе которых организованы презентационные мероприятия для представителей санаторно-курортной отрасли, профсоюзных, промышленных организаций, а также встречи с руководством ведущих ВУЗов этих регионов и студентами. В Ялте 16-18 апреля состоится «ТуризмЭкспоКрым-2025», организованный при поддержке Министерства https://mtur.rk.gov.ru/articles/89c2c71b-e61a-4269-af65-407ac1324e66

В мае пройдет туристский слет Министерства «Давай поедем в Крым!» для представителей туроператорских компаний регионов РФ и стран СНГ. В прошлом году участие в Турслете приняли 70 турагентов из 55 городов России. В июне в Москве на площадке ВДНХ Республика Крым будет принимать участие в масштабном Международном туристическом форуме «Путешествуй».

Отдельный блок работы в части продвижения Крыма связан с реализацией маркетинговых кампаний, таких как «Новый год в Крыму как дома!» и «Расцветай в Крыму!», которые предусматривают создание дополнительных позитивных информационных поводов и тематических событий. В прошлом году по результатам реализации данных проектов охват аудитории в СМИ составил порядка 90 млн. В этом году в начале апреля стартовала кампания «Расцветай в Крыму!» 2025 https://flower.travelcrimea.com/

Проводится ежегодный фотоконкурс «Крым в моем сердце». В этом году он собрал более чем 1,5 тысячи работ со всех уголков России. 20 лучших фоторабот о Крыме, отобранных жюри конкурса, были представлены на фотовыставках в дни празднования Крымской весны в центре Москвы у штаб-квартиры ТАСС, на территории ВДНХ, также в рамках проведения Дней Крыма в городах Нижний Новгород и Екатеринбург.

Министерством проводятся пресс-туры для федеральных СМИ и блогеров, а также оказывается содействие в съемках телевизионных программ федеральных телеканалов. Только за прошлый год количество публикаций в СМИ, подготовленных при участии либо по инициативе Министерства составило более 4,5 тыс. в интернет-СМИ, более 700 в печатных изданиях более 300 новостных сюжетов на крымских и федеральных ТВ, проведено более 50 интервью, более 70 программ на ТВ и радио, принято участие в более 20 пресс-конференций, организовано 22 пресс-тура, в том числе 2 для федеральных СМИ и блогеров.

В конце апреля запланировано проведение пресс-тура для журналистов и блогеров из регионов РФ. А в мае – пресс-тур для съемочной группы программы «Три дня на отпуск». Также Министерством проводятся инфотуры для представителей туриндустрии регионов РФ (в том числе исторических регионов), а также зарубежных стран; для руководителей госкорпораций, банков и организаций, занимающихся деловым туризмом. Ближайший запланирован на осень.

Директор АНО «Крымский туристский центр» Михаил Назаров рассказал о развитии республиканской программы «Гостеприимный Крым», разработанной Министерством, и о возможностях участия в ней для туротрасли. С начала 2024 года программой воспользовались туристы из более 80 регионов РФ. Вся информация о крымском туризме аккумулируется на Туристическом портале Крыма travelcrimea.com, гостей встречают в сети Туристско-информационных центрах Крыма на ж/д вокзале и при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского Края, в которых также представлена сувенирная линейка региона с крымскими принтами. Горячая линия Минтуризма РК 8 800 511 80 18 круглосуточно отвечает на вопросы туристов и турбизнеса, при необходимости оперативно взаимодействуя с профильными сотрудниками министерства. В помощь гостям и жителям Крыма разработаны бот в telegram и Отзыв туриста об отдыхе в Крыму, создан курортный видеоканал «Крым Гостеприимный».

Подробнее https://travelcrimea.com/tic/

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК