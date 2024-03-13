Прямо сейчас:
Главная | Актуально | За 10 лет в Крыму введено почти 7,3 миллионов квадратных метров жилья
актуально в республике
За 10 лет в у введено почти 7,3 миллионов квадратных метров жилья
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

За 10 лет в Крыму введено почти 7,3 миллионов квадратных метров жилья

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:31 13.03.2024

За 10 лет введено почти 7,3 миллионов квадратных метров жилья, в том числе многоквартирного – 2,3 миллиона квадратных метров. За эти годы объемы строительства МКД выросли в два раза. Об этом в программе «Главное интервью» на телеканале «Миллет» рассказал Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Градостроительный потенциал у Крыма серьезный. За счет точек роста, комплексного развития территорий сформированы пять кластеров. Это Алушта — Судак, Феодосия и Ленинский район, Саки и Евпатория, Симферопольский район (пгт Николаевка), Северо-западный регион – Черноморский и Раздольненский район, — заявил Юрий Гоцанюк.

По словам Премьер-министра Крыма, до 2030 года планируется ввести 14,7 млн кв. м., из них 10 млн – жилищная застройка, 4,7 млн. – апартаменты.

Узнайте больше:  23 марта пройдет матч за Суперкубок Крымского футбольного союза-2024

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: инфраструктура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
инфраструктура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.