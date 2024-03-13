За 10 лет в Крыму введено почти 7,3 миллионов квадратных метров жилья

За 10 лет введено почти 7,3 миллионов квадратных метров жилья, в том числе многоквартирного – 2,3 миллиона квадратных метров. За эти годы объемы строительства МКД выросли в два раза. Об этом в программе «Главное интервью» на телеканале «Миллет» рассказал Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Градостроительный потенциал у Крыма серьезный. За счет точек роста, комплексного развития территорий сформированы пять кластеров. Это Алушта — Судак, Феодосия и Ленинский район, Саки и Евпатория, Симферопольский район (пгт Николаевка), Северо-западный регион – Черноморский и Раздольненский район, — заявил Юрий Гоцанюк.

По словам Премьер-министра Крыма, до 2030 года планируется ввести 14,7 млн кв. м., из них 10 млн – жилищная застройка, 4,7 млн. – апартаменты.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым