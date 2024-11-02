За 10 месяцев 2024 года Республику Крым посетило более 5,5 млн туристов

По словам Сергея Аксёнова, спрос на зимние праздники в республике вырос вдвое, а в рейтинге самых бюджетных популярных направлений в стране Крым занимает лидирующие позиции.

В январе–октябре 2024 года Крым посетило более 5 млн 587 тысяч туристов. Это на 18 % больше, чем в аналогичный период прошлого года. 75 % гостей прибыли на автомобилях и автобусах: 64 % – через Крымский мост и 11 % – через исторические регионы России. 25 % отдыхающих приехали по железной дороге, – проинформировал Глава республики.

Отмечается, что половина туристов выбрала Южный берег. На западном побережье отдохнуло 25 % гостей, на восточном – 15 %. Еще 10 % отдали предпочтение другим регионам – Симферополю, Симферопольскому и Бахчисарайскому районам.

Удался и бархатный сезон: за два осенних месяца у нас отдохнуло порядка миллиона человек, что на 6 % выше прошлогоднего уровня. Средняя загрузка коллективных средств размещения в октябре составила 46 %. Это на треть больше, чем в октябре 2023-го, – отмечает Глава Крыма.

Сергей Аксёнов добавил, что для поддержки предприятий туриндустрии Министерство курортов и туризма Республики Крым с 5 по 11 ноября проводит масштабный турслет для 70 турагентов из разных субъектов Российской Федерации, в том числе из исторических регионов. Результатом работы станет договорная кампания по бронированию отдыха в Крыму на сезон 2025 года.

Кроме того, с 29 ноября по 1 декабря в московском парке «Зарядье» будет работать павильон Республики Крым. «Благодарим Москву за поддержку и приглашаем москвичей и гостей столицы познакомиться с возможностями крымского туризма, – сказал Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым