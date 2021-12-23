За 11 месяцев в Крыму зарегистрировали почти 12 тысяч браков

С января по ноябрь включительно отделами ЗАГС Министерства юстиции Республики Крым составлено 71 149 записей актов гражданского состояния. Из них – 11 701 акт о заключении брака, 16 881 — о рождении.

Отделы ЗАГС уделяют внимание работе по поддержке государственной семейной политики. Например, проводился конкурс на лучшую историю знакомства и любви «День, когда мы встретились». Лучших авторов награждали в отделах ЗАГС — вручали памятные дипломы, подарки и крымский свадебный журнал с их опубликованными историями.

Также активно проводились юбилеи супружеской жизни, такие мероприятия являются самыми эффективными в направлении популяризации семейных ценностей, материнства и детства. Юбиляров поздравляли не только в отделах ЗАГС, но и на дому. Для проведения в отделах ЗАГС семейных торжеств зачастую обращались дети и внуки юбиляров. При этом проходили чествования не только крымских семейных пар, но и тех супругов, которые приезжали в Крым на отдых, — сообщили в министерстве юстиции Республики Крым.

В целом за 11 месяцев проведено 80 мероприятий по чествованию юбиляров. Праздники проводятся бесплатно, а участие в них могут принимать супруги с абсолютно любым стажем супружества.

К слову.

Карьера и благосостояние важны, но понимание того, что счастье, радость отцовства и материнства выше материального благополучия, должно постепенно, спокойно, без навязывания извне внедряться в сознание людей. Нужно показывать все положительные стороны большой и дружной семьи, показывать, какое это счастье – иметь детей, — сказал сегодня Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.

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