За 2 года телефонные аферисты похитили у россиян более 250 квартир

Выяснилось, что больше всего квартир телефонные мошенники похитили в Москве. Здесь с начала 2025 года жертвы аферистов лишились 75 квартир. За два последних года в Санкт-Петербурге мошенники похитили 70 квартир, в Подмосковье — 38 квартир, в Новосибирской области — 34 квартиры, в Челябинской области — 22 квартиры. Единой по стране статистики телефонного мошенничества с жильём нет, но МВД собирает такие данные по крупным регионам.

По словам Филиппова, схема с продажей жилья под влиянием мошенников распространена в крупных городах с дорогой недвижимостью.

По данным МВД, в Алтайском крае аферисты заставили собственников продать 7 квартир, в Красноярском и Пермском краях, Саратовской и Мурманской областях — по 6 квартир, в Краснодарском крае — 3 квартиры.

Обманутые собственники передают мошенникам деньги от продажи жилья, после чего оправляются от воздействия аферистов и идут в суд, пытаясь вернуть недвижимость, отметил представитель МВД. Но нередко бывшему собственнику отказывают в исковых требованиях.

После продажи 251 квартиры было подано 90 исков в суд, рассказал Филиппов. Пока 55 заявлений не рассмотрено, по 20 заявлениям право собственности оставили за покупателями, по 14 — за продавцами. Даниил Филиппов отметил, что сделку признают недействительной в 41% случаев. При этом добросовестный покупатель квартиры остаётся без денег и без жилья. В 39% случаев сделку признают недействительной, но применяется двухсторонняя реституция — сторона сделки возвращает то, что получила по договору. В 20% случаев суд отказывает бывшему собственнику, сделку признают действительной, квартиру оставляют покупателю.

