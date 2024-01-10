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За 2023 год в МЧС поступило свыше 280 обращений граждан

За 2023 год в МЧС Крыма поступило свыше 280 обращений граждан

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:51 10.01.2024

Министр ЧС РК Сергей Садаклиев сообщил, что в 2023 году в адрес МЧС Крыма поступило 286 обращений граждан. Традиционно, большинство обращений касались вопросов пожарной безопасности.

Наиболее актуальными вопросами являлись нарушения (несоблюдения) требований пожарной безопасности в многоквартирных домах, при эксплуатации газового оборудования, в садово-потребительских кооперативах, а также на объектах торговли и общественного питания, – отметили в чрезвычайном ведомстве.

Кроме того, большое количество обращений поступило в связи с режимом функционирования  чрезвычайных ситуаций в Республике.

В 2023 году значительно выросло количество обращений по вопросам доставки гуманитарных грузов в зону проведения СВО, об оказании помощи в покупке автомобилей и обеспечении военнослужащих необходимым снаряжением и обмундированием, — подчеркнул министр.

Все обращения, поступившие в МЧС Республики Крым, были рассмотрены в соответствии с его компетенцией, и заявители были проинформированы о результатах в установленные законом сроки. В случае обращений, касающихся вопросов, не относящихся к компетенции МЧС РК, они были направлены в соответствующие инстанции в соответствии с установленным законом порядком. Заявители были уведомлены об этом в письмах-разъяснениях.

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