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За 32 млн рублей. В Севастополе ремонтируют лечебно-административный корпус психиатрической больницы
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

За 32 млн рублей. В Севастополе ремонтируют лечебно-административный корпус психиатрической больницы

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 11:54 14.02.2020

В лечебно-административном корпусе севастопольской психиатрической больницы идёт капитальный ремонт. Рабочие уже обновили фасад здания и ведут демонтаж старых помещений. Сейчас компания-подрядчик, отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя, работает на втором и третьем этажах здания: здесь меняют инженерные сети, зачищают стены, шпатлюют, укладывают плитку. В здании появится лифт, будут оборудованы санузлы для людей с ограниченными возможностями.

В проекте учтены требования СНиП и СанПин для медучреждений, после ремонта начнётся процедура лицензирования, сообщили в «Медицинском информационно-аналитическом центре». Ориентировочная стоимость работ составляет 32 миллиона рублей. Объект планируют сдать и ввести в эксплуатацию в мае 2020 года. После ремонта в здании будут находиться психиатрический и наркологический диспансеры. Сюда же переедет детское психоневрологическое отделение с улицы Очаковцев. На первом этаже расположится архив – специфика сферы такова, что данные о пациентах хранятся полвека, — сообщила главный врач психиатрической больницы Лариса Касьянова.

Первое в Севастополе психиатрическое отделение на 60 коек было организовано в 1960 году на базе городской больницы № 1. На сегодняшний день в стенах уже городской психиатрической больницы на Фиолентовском шоссе развёрнуто 310 коек: 250 – психиатрического профиля, 60 – наркологического рассчитаны для пациентов наркологического профиля. В больнице восстанавливают психическое здоровье, проводят психокоррекционную и психотерапевтическую работу. В медучреждении есть отделение физиотерапии, работают «узкие» специалисты. Здесь проводятся электро-, рео-, эхоэнцефалографические исследования.

Капитальный ремонт лечебно-административного корпуса севастопольской городской психиатрической больницы начался в середине сентября 2019 года.

За 32 млн рублей. В Севастополе ремонтируют лечебно-административный корпус психиатрической больницы

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