За 70 заразившихся и четверо умерших. Коронавирусная инфекция в Севастополе

По состоянию на утро 4 декабря в Севастополе зарегистрировано 74 новых случая заболевания COVID-19.

Из них 23 человека госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении. Заболевшие – люди в возрасте от пяти до 80 лет. 63 человека выписаны после выздоровления. Скончались трое мужчин в возрасте 68, 73 и 79 лет и 80-летняя женщина, — озвучили статистику в пресс-службе Правительства Севастополя.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 4623 человека. В настоящий момент выздоровели 4164 человека, 133 умерло.

На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 137 человек, в «Изумруде» – 94. На амбулаторном лечении – 163 человека. Под наблюдением находится 566 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Единый федеральный номер по COVID-19: 122.