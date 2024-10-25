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За 9 месяцев 2024 года Крымской таможней в бюджет перечислено более 470 млн рублей
фото: пресс-служба Крымской таможни

За 9 месяцев 2024 года Крымской таможней в бюджет перечислено более 470 млн рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Бюджет Крыма 11:46 25.10.2024

В преддверии профессионального праздника – Дня таможенника Российской Федерации в Крымской таможне подвели итоги работы за 9 месяцев 2024 года.

В текущем году в доход федерального бюджета Крымской таможней перечислено  471,6 миллиона рублей. Одной из важных задач Крымской таможни в текущем году остается работа по контролю за товарами, помещенными под таможенную процедуру свободной таможенной зоны. За период с 01.01.2024 по 30.09.2024  участниками СЭЗ, в том числе Запорожской области помещены под таможенную процедуру свободной таможенной зоны товары (оборудование) общей стоимостью более 222 тысяч долларов США. Сумма предоставленных освобождений от уплаты таможенных пошлин, налогов составила 8,7 млн рублей.

Для целей оказания содействия правоохранительным органам при обеспечении безопасности на административной границе с Херсонской областью и в порту Крым Крымской таможней задействованы 5 мобильных инспекционно-досмотровых комплексов. За 9 месяцев сотрудниками Крымской таможни  проведено 69,7 тысяч осмотров транспортных средств с применением МИДК, — сообщили в пресс-службе Крымской таможни. 

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