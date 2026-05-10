За апрель крымские водохранилища пополнились на 18 млн кубометров воды

Фактический объем наполнения всех водохранилищ естественного стока составляет 184 миллиона. За апрель он увеличился на 18 миллионов, – сказал Николенко.

По его словам, максимальный объем наполнения водохранилищ за 40 лет наблюдений фиксировался в 1988 году – он был одним из водообильных. Тогда общий объем наполнения водохранилищ составлял 248 млн кубов (98%), и только за апрель он увеличился на 10 млн.

Минимальный объем наполнения едва достиг 65 миллионов при апрельском притоке 7 млн, а среднемноголетним значением, согласно данным, является 191 млн кубометров и приток в апреле 14-15 миллионов, добавил Николенко.

То есть мы практически подошли к средним показателям многолетним за прошедшие сорок лет, – резюмировал он.

Копачевский уточнил, что только за апрель в три водохранилища, питающих Симферополь, поступило 20,8 млн кубов воды, причем два из них наполнились почти полностью.

В Симферопольское водохранилище за апрель поступило 8,4 миллиона кубометров воды при среднемноголетнем значении 6,9 млн, а максимальном 36 миллионов. То есть на сегодняшний день наполнение Симферопольского водохранилища составляет 29,5 миллионов. Мы его почти полностью наполнили, – рассказал Копачевский.

Также почти полное сегодня Партизанское водохранилище, куда в апреле поступило 8 миллионов кубов воды, добавил он.

В Партизанское водохранилище с начала года поступило 28,3 миллиона… эта цифра опять же соотносится с объемом самого водохранилища. И оно наполнено уже на 29,5 млн. То есть практически при общем объеме 34 миллиона это практически полное водохранилище, – отметил Копачевский.

Апрельский приток в Аянское водохранилище составил 4,4 миллиона кубов, и, хотя максимальное значение пришедшей воды составляет 5,5 миллионов, сегодня мы все же можем говорить о некотором рекорде, сказал Копачевский.

По большому счету это рекорд. Потому что, если считать сумму с начала года, то у нас приток составил 15,6 млн. А максимальный приток с начала года за 40 лет наблюдений был в 2022 году и составлял 14,4 млн. И вроде по месяцу приток не самый максимальный, хотя к нему приближается, но уже по совокупности четырех месяцев он дал нам рекордный приток, – пояснил он.

И это при том, что в апреле из Аянского водохранилища был осуществлен сброс воды в объеме 3,7 миллиона кубометров.