За благоустройство скверов проголосовали более 12 тысяч севастопольцев

Всероссийское онлайн-голосование в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается и продлится до 12 июня. В Севастополе за первые три недели активность проявили более 12 тысяч горожан, а по всей стране в голосовании уже приняли участие 9 миллионов человек.

Это яркое свидетельство активной гражданской позиции наших граждан и доказательство того, что людям важно, в каком городе или поселке они живут. Преображение общественных пространств делает наши населенные пункты более современными и удобными для жизни. Появляются новые места для отдыха и общения, развивается местный бизнес, появляются дополнительные рабочие места, растет привлекательность региона для туристов, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина.

Всего на голосование в Севастополе представлены 40 территорий во всех районах города. На сегодняшний день лидируют 4 общественных пространства: сквер у Дома культуры в поселке Сахарная Головка в Балаклавском районе, участок у остановки «Автобат» в Гагаринском, сквер на проспекте Генерала Острякова, 148 в Ленинском и сквер им. Папанина в Нахимовском районе. Но расстановка сил еще может измениться – голосование продолжается.

Отдать свой голос за благоустройство территории жители Севастополя могут с 14 лет на официальном сайте проекта или с помощью волонтеров на улицах и в общественных местах города.

Напомним, Всероссийское онлайн-голосование проводится в пятый раз в рамках нацпроекта, который реализуется по инициативе нашего Президента Владимира Путина.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя