Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | За благоустройство скверов проголосовали более 12 тысяч севастопольцев
Новости Республики
За благоустройство скверов проголосовали более 12 тысяч севастопольцев
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

За благоустройство скверов проголосовали более 12 тысяч севастопольцев

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:47 16.05.2025

Всероссийское онлайн-голосование в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается и продлится до 12 июня. В Севастополе за первые три недели активность проявили более 12 тысяч горожан, а по всей стране в голосовании уже приняли участие 9 миллионов человек.

Это яркое свидетельство активной гражданской позиции наших граждан и доказательство того, что людям важно, в каком городе или поселке они живут. Преображение общественных пространств делает наши населенные пункты более современными и удобными для жизни. Появляются новые места для отдыха и общения, развивается местный бизнес, появляются дополнительные рабочие места, растет привлекательность региона для туристов, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина.

Всего на голосование в Севастополе представлены 40 территорий во всех районах города. На сегодняшний день лидируют 4 общественных пространства: сквер у Дома культуры в поселке Сахарная Головка в Балаклавском районе, участок у остановки «Автобат» в Гагаринском, сквер на проспекте Генерала Острякова, 148 в Ленинском и сквер им. Папанина в Нахимовском районе. Но расстановка сил еще может измениться – голосование продолжается.

Узнайте больше:  Севастопольцев приглашают стать участниками Чемпионата России Знание.Игра

Отдать свой голос за благоустройство территории жители Севастополя могут с 14 лет на официальном сайте проекта или с помощью волонтеров на улицах и в общественных местах города.

Напомним, Всероссийское онлайн-голосование проводится в пятый раз в рамках нацпроекта, который реализуется по инициативе нашего Президента Владимира Путина.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: инфраструктура Крыма

инфраструктура Крыма
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x