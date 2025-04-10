За четыре года порядка 700 севастопольцев стали волонтерами ФКГС

В официальном сообществе Правительства Севастополя в социальной сети «ВКонтакте» состоялся прямой эфир с участием начальника управления по делам молодежи Мариной Слонченко. В ходе эфира обсудили работу волонтеров федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Добровольцы Севастополя присоединились к проекту в 2021 году, за эти годы около 700 человек помогли севастопольцам проголосовать за выбранную территорию.

Конечно, в этом году также стартовал набор волонтеров, уже более 150 представителей абсолютно разных возрастов от 14 лет подали заявки. Обучение у нас проходит и в онлайн, и в очном формате. В онлайн формате ребята на базе молодежного центра проходят образовательные блоки, которые размещены на платформе добро.рф. Затем проходят и очное обучение по работе с гражданами, компетенциям волонтеров, учатся помогать жителям проголосовать, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодежи Марину Слонченко.

Во время голосования волонтеры посещают учреждения, предприятия, торговые центры, работают на общественных пространствах, присоединяются к городским событиям и мероприятиям. Волонтеры одеты в специальную форму и у каждого есть бейдж.

К команде волонтеров еще можно присоединиться: основной состав регистрируется до 14 апреля, регистрация проходит на сайте добро.рф. Можно зайти и подать заявку на участие в основном составе волонтерского корпуса. Конечно, после 14 апреля также можно будет присоединиться к волонтерам, но уже в состав сформированных команд, – уточнила Марина Слонченко.

Напомним, чтобы узнать о добровольческих мероприятиях в регионе, достаточно подписаться на группу в соцсети «Вконтакте» или телеграм «Молодежь Севастополя».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя