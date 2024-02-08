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За что 42-летней жительнице Брянска суд в у «вкатал» 12 с половиной лет колонии

За что 42-летней жительнице Брянска суд в Крыму «вкатал» 12 с половиной лет колонии

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 14:09 08.02.2024

Собранные Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 42-летней жительнице Брянска. Она признана виновной в организации преступного сообщества, незаконной организации и проведении азартных игр, совершенные орггруппой с извлечением дохода в особо крупном размере (ч.1 ст.210, ч.3 ст.171.2 УК РФ).

Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что с апреля 2014 года женщина с двумя подельниками организовала на полуострове преступное сообщество из 20 участников для проведения азартных игр через интернет. Восемь залов с виртуальными игровыми автоматами располагались в Красноперекопске, Джанкое, Симферополе, Евпатории, Ялте, Керчи и Феодосии, — сообщили в Следкоме.

Собственно – об организаторе «бизнеса». С целью конспирации жительница Брянска организовала фирму, якобы специализирующуюся на внебиржевой торговле, через которую оформляла фиктивные трудовые договоры с работниками залов и вела бухгалтерию.

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Преступная деятельность преступного сообщества была выявлена и пресечена оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в 2017 году. Полученный сообщниками незаконный доход превысил 10 млн. рублей.

По результатам расследования судом подельники были признаны виновными и приговорены к различным срокам с возмещением причиненного ущерба. Организатор же преступной группы скрылась от органов следствия, ей было заочно предъявлено обвинение, гражданку объявили в розыск. Женщину задержали весной 2020 года в международном аэропорту Белгородской области при попытке покинуть территорию Российской Федерации, — сообщили в Следственном комитете.

Судом она признана виновной и приговорена к 12 года 6 месяцам наказания в исправительной колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 800 тысяч рублей.

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