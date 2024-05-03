За что будут судить экс-начальника отдела капитального строительства администрации Ялты  

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего начальника производственно-технического отдела управления капитального строительства администрации Ялты. Должностное лицо обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что с августа 2022 по март 2023 года действующая на тот момент сотрудница незаконно получила от представителя строительной фирмы, которая являлась подрядчиком при выполнении муниципальных контрактов по реконструкции детских садов на территории Ялты, 400 тысяч рублей. Денежные средства перечислялись начальнику отдела на банковскую карту небольшими суммами за общее покровительство, корректировку актов выполненных работ, оказание влияния на других должностных лиц администрации и ускорение оплаты, — сообщили подробности в Следственном комитете.

Противозаконная деятельность сотрудника управления капитального строительства администрации Ялты выявлена в ходе оперативных мероприятий сотрудниками УЭБиПК МВД России по Республике Крым.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Обвиняемая признала вину в совершении коррупционного преступления, дав подробные показания об обстоятельствах его совершения в качестве подозреваемой и обвиняемой, подтвердив их в ходе проверки показаний на месте и очных ставок. Ей была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, — уточнили в Следкоме.

В рамках расследования уголовного дела следствием также дана процессуальная оценка действиям взяткодателя. Материалы дела направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и направления дела в суд.