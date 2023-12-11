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За что у крымчанина конфисковали личное авто. Поучительная история из Кировского района
Фото: прокуратура РК

За что у крымчанина конфисковали личное авто. Поучительная история из Кировского района

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 13:37 11.12.2023

Прокуратура Кировского района Крыма поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, привлеченным к административной ответственности за аналогичное деяние).

Судом установлено, что мужчина, будучи привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в ноябре текущего года после употребления алкоголя стал управлять автомобилем «Фольксваген Пассат». Двигаясь по ул. Кооперативной в с. Абрикосовка, злоумышленник был остановлен должностными лицами дорожно-патрульной службы, — сообщили в прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к наказанию в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей с лишением права управления всеми видами транспортных средств сроком на 2 года. Автомобиль «Фольксваген Пассат», принадлежащий осужденному, конфискован в доход государства.

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