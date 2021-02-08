За что в Крыму будут судить 47-летнего «воспитателя» из Московской области

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Московской области, обвиняемого в совершении развратных действий в отношении воспитанницы детского лагеря Евпатории. 47-летний «воспитатель» обвиняется в совершении иных действий сексуального характера в отношении 9-летней девочки (п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ). Об этом случае мы сообщали ранее.

Следственным отделом по городу Евпатории установлено, что днем 19 августа 2020 года мужчина, являясь педагогом-организатором детского лагеря, во время тихого часа зашел в комнату, где отдыхали девочки и совершил в отношении одной из них действия сексуального характера. Девочка позвонила маме, рассказав о произошедшем, после чего женщина обратилась в правоохранительные органы. Параллельно злоумышленник попытался скрыться из Евпатории, однако был задержан. В ходе допроса он дал признательные показания. В рамках уголовного дела был проведен осмотр места происшествия, допрошены пострадавшая, свидетели, сотрудники лагеря. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в Следкоме.

Установлено, что мужчина не был официально трудоустроен, а находился на испытательном сроке. Ранее он был судим за совершение имущественного преступления. В связи с чем Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю по результатам проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело в отношении начальника детского лагеря по факту оказания ею услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетней.

Проведённая в отношении подследственного стационарная комплексная судебно-психолого-психиатрическая экспертиза показала, что каким-либо психическим заболеванием злоумышленник не страдает и не страдал в период совершения преступления.

Следственным отделом по городу Евпатории в ходе расследования уголовного дела собрана вся необходимая доказательственная база, в связи с чем расследование завершено. Уголовное дело направлено прокурору с целью утверждения обвинительного заключения.