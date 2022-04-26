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За что житель Ялты получил 16 лет колонии строгого режима
Фото: Следком

За что житель Ялты получил 16 лет колонии строгого режима

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:24 26.04.2022

Житель Ялты приговорен к 16 годам лишения свободы за совершение многолетних половых преступлений против падчерицы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Уточняется, что 56-летний гражданин Украины (!) признан виновным в совершении серии насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней падчерицы (п.«б» ч.4 ст.132, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ).

Следственным отделом по городу Ялте и судом установлено, что мужчина с сентября 2015 года во время отсутствия дома супруги совершал в отношении несовершеннолетней падчерицы насильственные действия сексуального характера, угрожая ей расправой в случае оглашения ужасных фактов. На момент совершения первого эпизода девочке исполнилось 11 лет. И лишь в декабре 2020 года информация о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетней поступила в правоохранительные органы и нашла свое подтверждение, после чего злоумышленник был задержан.

По уголовному делу проведен весь необходимый комплекс следственных действий с назначением экспертиз, сотрудниками следственного отдела по городу Ялта была собрана достаточная доказательственная база, — говорится в сообщении.

Решением Ялтинского городского суда злоумышленник признан виновным в инкриминируемых ему деяниях и приговорен к наказанию в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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