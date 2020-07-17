За день в Севастополе пиротехники обезвредили более десятка взрывоопасных предметов

В ГУ МЧС России в Севастополе отмечают: силы специализированного отряда ведомства ведут планомерную работу по обнаружению, обезвреживанию и уничтожению на территории региона взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны. Причём среди таких боеприпасов не только авиационные бомбы, но также мины, артиллерийские снаряды.

В числе недавно проведённых севастопольскими пиротехниками МЧС мероприятий успешное обезвреживание 16 июля целого ряда боеприпасов. Так, в районе аэродрома «Бельбек» на территории виноградников были обнаружены авиабомба производства Германии SC-50, один артиллерийский снаряд, одна миномётная мина и три ручных гранаты. Все опасные находки транспортированы к месту временного хранения для последующего уничтожения в тот же день. Также 16 июля в районе посёлка Сахарная головка обезврежены 3 артснаряда, ручная граната и 2 взрывателя времён Великой Отечественной. В работах от Специализированного отряда севастопольского чрезвычайного ведомства задействованы 6 человек личного состава и 2 единицы техники, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.