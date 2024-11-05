Прямо сейчас:
Главная | Актуально | За десять месяцев 2024 года Республику Крым посетило более 5,5 млн туристов
актуально в республике
За десять месяцев 2024 года Республику Крым посетило более 5,5 млн туристов
фото: pikist.com

За десять месяцев 2024 года Республику Крым посетило более 5,5 млн туристов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:03 05.11.2024

«Новый год в Крыму как дома». Под таким девизом крымские санатории, гостиницы, пансионаты, объекты показа и развлечений готовят различные новогодние программы для отдыха. Об этом Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Сергея Аксёнова, спрос на зимние праздники в республике вырос вдвое, а в рейтинге самых бюджетных популярных направлений в стране Крым занимает лидирующие позиции.

В январе–октябре 2024 года Крым посетило более 5 млн 587 тысяч туристов. Это на 18 % больше, чем в аналогичный период прошлого года. 75 % гостей прибыли на автомобилях и автобусах: 64 % – через Крымский мост и 11 % – через исторические регионы России. 25 % отдыхающих приехали по железной дороге, – проинформировал Глава республики.

Отмечается, что половина туристов выбрала Южный берег. На западном побережье отдохнуло 25 % гостей, на восточном – 15 %. Еще 10 % отдали предпочтение другим регионам – Симферополю, Симферопольскому и Бахчисарайскому районам.

Удался и бархатный сезон: за два осенних месяца у нас отдохнуло порядка миллиона человек, что на 6 % выше прошлогоднего уровня. Средняя загрузка коллективных средств размещения в октябре составила 46 %. Это на треть больше, чем в октябре 2023-го, – отмечает Глава Крыма.

Сергей Аксёнов добавил, что для поддержки предприятий туриндустрии Министерство курортов и туризма Республики Крым с 5 по 11 ноября проводит масштабный турслет для 70 турагентов из разных субъектов Российской Федерации, в том числе из исторических регионов. Результатом работы станет договорная кампания по бронированию отдыха в Крыму на сезон 2025 года.

Узнайте больше:  Официально: лимит семейной ипотеки увеличен - её выдача продолжится

Кроме того, с 29 ноября по 1 декабря в московском парке «Зарядье» будет работать павильон Республики Крым.

Благодарим Москву за поддержку и приглашаем москвичей и гостей столицы познакомиться с возможностями крымского туризма, – говорит Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 3

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Крым туристический

Крым туристический

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.