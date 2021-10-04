За девять месяцев этого года собственные доходы Республики Крым выросли за треть

Основу прироста составил НДФЛ.

За 9 месяцев года собственные доходы Республики Крым по сравнению с прошлогодним показателем выросли на 32,8%. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров — министр финансов РК Ирина Кивико.

За 9 месяцев текущего года собственные доходы республики по сравнению с прошлым годом выросли на 10,2 миллиардов рублей, или почти на треть, преодолев отметку в 41 миллиард рублей. В том числе увеличились как налоговые доходы – на 7,4 миллиардов, или на 26,1%, так и неналоговые — на 2,8 миллиарда, или почти в 2 раза, — прокомментировала Кивико.

Как рассказала вице-премьер, кассовые назначения на январь-сентябрь перевыполнены на 4,8%, годовые выполнены на 76,5%.

Наибольший удельный вес в структуре собственных (налоговых и неналоговых доходов) продолжает занимать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — почти 36% общих поступлений, пополнив казну Республики на 14,8 млрд. рублей. Кассовые назначения на период перевыполнены на 0,3%, годовые составили 69,3%. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления увеличились на 1,4 млрд. рублей, или почти на 10,8%.

Акцизов поступило более 7,3 млрд. рублей (17,8% соответственно). Назначения на январь-сентябрь перевыполнены на 1,4%, годовые составили 76,1%. По сравнению с показателем минувшего года поступления выросли на 34,1%, или на 1,9 млрд. рублей, что в основном связано с ростом поступлений по акцизам на нефтепродукты (поступило за 9 месяцев 4,7 млрд руб., утвержденные кассовые назначения на период выполнены почти на 99%, годовые – на 74,2%).

Налога на прибыль организаций поступило 6,6 млрд. рублей (16%). План по 9 месяцам перевыполнен на 105,5%, годовые назначения составили 86,6%. По сравнению с прошлогодним показателем поступления увеличились на 47,4%, или на 2,1 млрд. рублей. (обусловлено дополнительными поступлениями в текущем году от отдельных предприятий).

По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (8,9%), поступления составили более 3,7 млрд. рублей. Кассовые назначения на январь-сентябрь перевыполнены почти на 9%, годовые составили почти 80%. По сравнению с одноименным периодом 2020 года поступления увеличились на 45,6%, или на 1,1 млрд. рублей.

Налога на имущество организаций поступило 2,6 млрд. рублей. Плановые назначения на период выполнены на 100,3%, годовые – на 71,1%. По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 32,7%, или на 637 млн. рублей, что обусловлено как увеличением ставки налога с 1% в 2019 году до 1,5% в 2020 году (уплата налога в 1 квартале 2020 года производилась за истекший налоговый период по ставкам, действовавшим в 2019 году), так и дополнительными поступлениями за счет постановки на кадастровый учет объектов недвижимости, а также уплатой налогоплательщиками задолженности за предыдущие периоды.

Транспортного налога поступило 295,1 млн. рублей. Выполнение годового плана обеспечено на 30%, на январь-сентябрь — на 108,7%. По сравнению с аналогичным показателем минувшего года поступления увеличились на 32,6 млн. рублей, или на 12,4%, что обусловлено погашением ранее возникшей задолженности физлицами и организациями.

Неналоговых доходов в бюджет Республики поступило более 5,4 млрд. рублей. (13,3%). Назначения на период перевыполнены на 23,6%, годовые составили 101%. По сравнению с прошлогодним показателем поступления увеличились в 2 раза, или на 2,8 млрд. рублей, что связано с ростом поступлений от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.