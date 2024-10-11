За девять лет объем финансирования физической культуры и спорта в Крыму превысил 17 млрд рублей

При этом число жителей республики, которые занимаются физкультурой и спортом, выросло с 2014 года более чем в три раза.

По информации Главы Крыма, за прошедшие годы построено и реконструировано более тысячи объектов, в числе которых созданный по поручению Президента Владимира Путина Дворец водных видов спорта в Симферополе, центр единоборств «Крым-СПОРТ», Дворец спорта в Евпатории, физкультурно-оздоровительный комплекс «Авангард» в Ялте.

Кроме того, за 10 лет создано пять физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальными спортивными залами, а до конца 2024 года и в первом квартале 2025 года планируется завершить работы по еще трем ФОКам; обустроено более 900 спортивных площадок во всех регионах республики; ежегодно проводится более 200 физкультурных мероприятий, из них более 130 – среди детей и учащейся молодежи; количество спортивных федераций выросло с 48 до 100; в два раза увеличилось число видов спорта, которые развиваются на территории Крыма, в их числе хоккей, спортивное программирование, фиджитал-спорт.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что система спортивных школ была расширена и модернизирована.

В настоящее время работают 4 республиканские спортивные школы олимпийского резерва, 14 республиканских спортивных школ, в том числе по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, 22 муниципальные спортшколы и 1 училище олимпийского резерва. Еще две спортивные школы автономных некоммерческих организаций получают субсидии Республики Крым, – отмечает Глава республики.

Отдельно Глава Крыма акцентировал, что спортсменам сборных команд республики оказывается финансовая поддержка. С 2015 года ее общий объем превысил 188 млн рублей, что позволило сохранить составы команд в условиях санкций и ограничений.

Помимо этого, Сергей Аксёнов рассказал о некоторых этапах дальнейшего развития спортивной отрасли в Крыму.

В 2024 году в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» открыты две «умных» площадки – модульные спортивные сооружения – в Керчи и в Раздольном и одна площадка в городе Старый Крым. В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» до конца этого года планируется завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Судаке. Идет строительство третьего в республике ледового катка спортивной школы «Наследие» в Керчи, – сообщил Глава республики.

В заключение Сергей Аксёнов выразил уверенность, что поклонников спорта и здорового образа жизни в Крыму будет становиться все больше.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым