За девять месяцев 2025 года турпоток в Крым превысил 6 миллионов человек

За сентябрь в Крыму отдохнули 745 тыс. человек, что на 16 % больше, чем в прошлом году. 62 % туристов прибыли в республику по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 23 % воспользовались железнодорожным транспортом и еще 15 % добрались до полуострова через исторические регионы, – проинформировал Глава Крыма.

При этом наибольшее количество туристов отдохнуло на Южном берегу – 40,4 % от общего числа, еще треть предпочла западное побережье, 15,6 % – восточное, 11,4 % – Симферопольский и Бахчисарайский районы. Средний уровень загрузки средств размещения в сентябре составил 60 %, что на 7,4 % выше показателя 2024 года.

Сергей Аксёнов отметил, что курортный сезон в Крыму продолжается.

Впереди «сезон оздоровления», когда санаторно-курортные услуги Крыма и его целебные природные факторы наиболее эффективны. Мы должны приложить все усилия, чтобы сделать отдых гостей максимально комфортным и наполненным только положительными эмоциями, – обозначил задачу Глава республики.

В заключение Сергей Аксёнов поблагодарил работников туротрасли за профессионализм и весомый вклад в совершенствование сферы гостеприимства республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым