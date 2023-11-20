За доблестную службу: в Крыму наградили ветеранов уголовно-исполнительной системы

В Симферополе в Доме Офицеров для ветеранов и действующих сотрудников пенитенциарного ведомства, а также членов их семей состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня ветерана уголовно-исполнительной системы.

Официально свой праздник ветераны УИС отмечают ежегодно 16 ноября. Для многих из тех, кто посвятил свою жизнь работе в уголовно-исполнительной системе, это один из самых долгожданных и дорогих сердцу дней в календаре. Открывая мероприятие, заместитель начальника УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю Владимир Камышников поздравил присутствующих в зале виновников торжества с их профессиональным праздником. Он поблагодарил ветеранов за активную гражданскую позицию, участие в решении служебных задач и общественной жизни ведомства, а также за неоценимый вклад в воспитании молодых сотрудников, с которыми они щедро делятся своими профессиональными знаниями и богатым жизненным опытом, наполненным примерами стойкости и самопожертвования. При этом руководитель отметил, что ветераны уголовно-исполнительной системы являются прекрасным нравственным ориентиром для молодого поколения сотрудников, и пожелал им крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии, — отмечают в пресс-службе ведомства.

После приветственных слов состоялась торжественная церемония награждения, в ходе которой за многолетнюю службу в уголовно-исполнительной системе, активное участие в ветеранском движении, а также за работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи ветеранам были вручены ведомственные награды: медали, почетные грамоты и благодарности, а также награды от Крымского республиканского Союза Ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов.

В завершение мероприятия для всех присутствующих состоялся праздничный концерт, на котором с яркими номерами выступили творческие коллективы республики.

источник: пресс-служба УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю