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За «домашнее вино» крымчанин заплатит крупный штраф
Фото: прокуратура РК

За «домашнее вино» крымчанин заплатит крупный штраф

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:15 30.01.2024

Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Крымчанин признан виновным по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В суде установлено, что мужчина кустарным способом изготовил спиртосодержащую жидкость, после чего разлил ее в пятилитровые пластиковые и трехлитровые стеклянные бутыли общим объемом не менее 121 л. Подсудимый хранил ее для последующего сбыта в одном из заведений общественного питания, расположенном на берегу Азовского моря. Его действия были пресечены работниками органов внутренних дел, — сообщили в прокуратуре РК.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к штрафу в размере 70 тыс. рублей.

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