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За два дня в Севастополе убрали 23 свалки
фото: cocoparisienne (pixabay.com)

За два дня в Севастополе убрали 23 свалки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:22 19.04.2021

 В Севастополе в выходные дни порядка трех тысяч человек вышли на субботник.

От мусора очищено около 360 тысяч квадратных метров территорий, ликвидированы 23 городские свалки. Порядка 300 кубических метров мусора было вывезено, на сегодняшний день вывоз продолжается. 24 апреля у нас состоится большой общероссийский субботник. Для уборки выбраны места возле памятников, воинских захоронений, городские кладбища и другие, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.   

В преддверии Родительского дня в Севастополе намерены навести порядок на городских кладбищах, а также очистить обочины от грязи и отложений.

За два дня в Севастополе убрали 23 свалки

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