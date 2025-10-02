За два дня севастопольцы отдали мошенникам более трёх миллионов рублей

Звонок от «службы безопасности»:

Самая крупная сумма — 3 млн 91 тыс рублей — переведена 63-летней жительницей Севастополя. На телефон женщине позвонил мошенник, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом «декларирования средств» и их «защиты» он убедил пенсионерку перевести все сбережения на «безопасный счёт», доступ к которому она, конечно же, больше не получила

Несостоявшиеся покупки:

22-летняя девушка, решив купить мобильный телефон через объявление в мессенджере, потеряла 36 тыс рублей.

31-летний мужчина, искавший в соцсетях доводчики для замков автомобиля, расстался с 115 тыс рублей.

Доверие, которое стоит денег:



72-летняя женщина перевела 6 тыс рублей взломанному аккаунту своей подруги, которая в мессенджере срочно попросила у неё «занять до вечера».

22-летняя девушка поверила в предложение о легком удалённом заработке, пришедшее в мессенджере от незнакомца, и лишилась 40 тыс рублей.

Полиция Севастополя предупреждает:

Никто и никогда из настоящих сотрудников банков или правоохранительных органов не будет просить вас перевести деньги, назвать коды из СМС или данные карты.

Покупайте товары только на проверенных и надёжных площадках с системой безопасных платежей. Перевод частному лицу «на карточку» — это почти стопроцентный риск.

Получили просьбу о помощи от друга в мессенджере? Позвоните ему лично и уточните, правда ли ему нужны деньги.

Предложения заработать большие деньги без усилий — всегда обман. Вам либо ничего не заплатят, либо вы будете участвовать в отмывании средств.

Если вы или ваши близкие стали жертвой аферистов, не теряйте времени — немедленно звоните в полицию по телефону 102.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю