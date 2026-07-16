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За две недели более 400 пар в Крыму решили заключить брак
Медиaисточник: Правительство Республики Крым

За две недели в Крыму более 400 пар решили заключить брак

Опубликовал: news-parser в Актуально 14:54 16.07.2026

За последние две недели в Крыму подали 421 заявление о заключении брака. Соответствующие данные сообщили в Министерстве юстиции Республики Крым.

Наибольшее число обращений зарегистрировали в органах ЗАГС Симферополя, Ялты, Керчи и Симферопольского района.

Средний возраст будущих невест составил от 27 до 29 лет, а женихов — от 32 до 34 лет.

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Среди самых молодых заявителей были пары в возрасте 18 и 19 лет, а также 18 и 20 лет. В числе старших будущих супругов оказались пары, где женихам и невестам было 74 и 53 года, 72 и 68 лет, а также 73 и 62 года соответственно.

источник: КрымИНФОРМ

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