За двести — число заболевших коронавирусом в Крыму за сутки

За 18 ноября в Крыму зарегистрировано 214 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 46 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 116 выявлены при обращении за медицинской помощью, 95 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая – завозные из-за рубежа. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5448 человек, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.